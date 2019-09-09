Ко Дню города украсят 34 улицы Петербурга

В этом году Петербургу исполняется 317 лет.

Улицы Петербурга украсят ко Дню основания города (27 мая). Об этом сообщила пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Адресная программа оформления включает в себя 34 адреса и охватывает основные магистрали Петербурга (Невский проспект на всем протяжении от площади Александра Невского до Адмиралтейства, Адмиралтейский проспект, Пулковское шоссе, Московский проспект, Каменноостровский проспект, Суворовский проспект, Большой проспект В.О.), центральные набережные города (Адмиралтейская, Дворцовая, Кутузова, Университетская, Смольная), площади Восстания, Победы, Пролетарской диктатуры, Исаакиевскую площадь, Стрелку В.О. и др.

На указанных улицах разместят 2065 единиц праздничного оборудования, среди них более 1000 флагов города и России, декоративные композиции, панно, баннеры и т.л. Также с 15 мая 2020 года под размещение поздравительных плакатов задействовано 200 сторон рекламных конструкций, установленных на улицах города и 770 рекламных поверхностей на балюстрадах и в вагонах подвижного состава метрополитена.

Украшение Петербурга к 9 Мая перенесли на более поздний срок.

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