В этом году город украсят три серии праздничных плакатов.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что украшение Петербурга к 9 Мая перенесли на более поздний срок. Об этом сообщили в городском Комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Отмечается, что в Петербурге в этом году планируется украшение в виде серии праздничных плакатов. Предполагается, что это будет общий поздравительный, серия портретов фронтовиков и рисунки маленьких петербуржцев "Дети рисуют героев".

В ближайшие дни будет завершено размещение более четырёх тысяч праздничных плакатов на ресурсах наружной рекламы сказано в сообщении

Отметим, что в Северной столице уже транслируют специальные ролики.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 9 мая прогремит праздничный салют.

Фото:pixabay