Двое неизвестных ограбили супермаркет в Приморском районе

Злоумышленники похитили сигареты.

В Приморском районе Петербурга неизвестные вскрыли и ограбили супермаркет. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию рано утром 13 декабря обратилась сотрудница одного из сетевых магазинов, который расположен на набережной Каменки, и рассказала об обнаружении взломанных дверей. При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что двое в масках проникли внутрь и накидали в мешок сигареты.

Злоумышленники скрылись, ущерб устанавливается. Полицейские начали проверку по заявлению.

Ранее на Piter.TV: задержаны трое подростков, ограбивших табачный магазин на Кушелевской дороге.

Фото: Piter.TV