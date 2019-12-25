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Двое неизвестных ограбили супермаркет в Приморском районе
Сегодня, 11:58
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Двое неизвестных ограбили супермаркет в Приморском районе

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Злоумышленники похитили сигареты.

В Приморском районе Петербурга неизвестные вскрыли и ограбили супермаркет. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию рано утром 13 декабря обратилась сотрудница одного из сетевых магазинов, который расположен на набережной Каменки, и рассказала об обнаружении взломанных дверей. При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что двое в масках проникли внутрь и накидали в мешок сигареты. 

Злоумышленники скрылись, ущерб устанавливается. Полицейские начали проверку по заявлению. 

Ранее на Piter.TV: задержаны трое подростков, ограбивших табачный магазин на Кушелевской дороге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, набережная каменки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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