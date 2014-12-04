В Петербурге неизвестные украли два флага РФ

Первый случай произошел утром в Центральном районе города.

После празднования Дня России в Петербурге произошло сразу два инцидента, связанных с хищением государственных флагов Российской Федерации, сообщает "Оперативное прикрытие".

Первый случай произошел утром в Центральном районе города. Со стены здания на переулке Джамбула злоумышленники сорвали флаг России, сбросив его вместе с петербургским полотнищем на землю. Повреждения нанесены и самому фасаду строения. Сообщение о происшествии поступило от директора расположенного там реабилитационного учреждения. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на стадии рассмотрения.

Второй инцидент зарегистрирован в Красногвардейском районе, где ночью с фасада одного из жилых домов на улице Коммуны исчезли два российских флага. Председатель товарищества собственников жилья уточнил, что флаги специально вывесили к празднику. Данный эпизод классифицирован как административный проступок.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)