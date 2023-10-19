В Петербурге мигрантка украла 40 тыс. рублей у своей коллеги

Правоохранители изъяли у фигурантки 38 тыс. рублей, остальное она потратила.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней мигрантки. Ей вменяют пп. "б", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали в надзорном ведомстве 4 декабря.

Следствие утверждает, что 23 октября обвиняемая подслушала разговор коллег о передаче денег в долг. Женщина, которой одолжили крупную сумму, забыла закрыть шкафчик в раздевалке. Злоумышленница этим и воспользовалась, похитив часть средств – 40 тыс. рублей. Правоохранители изъяли у фигурантки 38 тыс. рублей, остальное она потратила.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV