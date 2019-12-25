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Грузчик похитил со склада на улице Якорной тонну сахара и 25 коробок масла
Вчера, 10:20
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Грузчик похитил со склада на улице Якорной тонну сахара и 25 коробок масла

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Продукты были проданы, мужчина заработал 70 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мигранта. Ему вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве. 

По версии следствия, днем 22 октября обвиняемый грузчик похитил со склада, расположенного на улице Якорной, 1 тыс. литров подсолнечного масла и 1 тонну сахара. Фигурант выгрузил паллеты, на которых находились 20 мешков сахара и 25 коробок масла, в автомобиль Ford Transit. Продукты были проданы, мужчина заработал 70 тыс. рублей. А общая сумма ущерба составила более 261 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд города для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что 37-летний рецидивист украл алкоголь из магазина на Петербургском шоссе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража в крупном размере, прокуратура петербурга, якорная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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