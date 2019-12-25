37-летний рецидивист украл алкоголь из магазина на Петербургском шоссе

Позже злоумышленник также похитил две пачки креветок, курицу и зубную пасту.

В петербургском отделении прокуратуры утвердили обвинительный акт в отношении 37-летнего ранее судимого местного жителя. В надзорном ведомстве утверждают, что днем 5 июля мужчина похитил из магазина на Санкт-Петербургском шоссе три бутылки крепкого алкоголя, а затем выпил их содержимое, – рассказывают в пресс-службе городской прокуратуры.

Аналогичным образом 13 июля и 13 августа 2024 года обвиняемый похитил из этого же магазина две пачки креветок, куриную грудку и 3 упаковки зубной пасты. Все похищенное мужчина продал случайным прохожим. Прокуратура Санкт-Петербурга

Возбужденное в отношении рецидивиста уголовное дело было направлено в суд Петродворцового района для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленобласти и УМВД РФ по Красногвардейскому району Петербурга предотвратили незаконное производство алкогольной продукции.

Фото: Piter.TV