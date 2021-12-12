Крупное незаконное производство алкоголя пресекли в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ. Предполагаемый организатор этого бизнеса задержан и помещен под домашний арест.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Всеволожскому району Ленобласти и УМВД РФ по Красногвардейскому району Петербурга предотвратили незаконное производство алкогольной продукции.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники выявили нелегальный цех в деревне Вирки. В ходе обыска было изъято сырьё и оборудование, свыше 7,5 тыс. литров спиртосодержащих жидкостей, а также этикетки и упаковочные материалы. Кроме того, обнаружена готовая к продаже алкогольная продукция в пятилитровых канистрах, которая составила более 750 литров.

Также в гаражном кооперативе на Объездном шоссе нашли ещё 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а на Пискаревском шоссе — свыше трех тысяч литров этилового спирта в пластиковых контейнерах", —По имеющимся данным, поддельный алкоголь продавался частным лицам в Петербурге и Ленобласти.

Следователем СУ УМВД РФ по Всеволожскому району возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ. Предполагаемый организатор этого бизнеса задержан и помещен под домашний арест. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Устанавливаются все детали преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пресекли деятельность хакеров, которые оформляли займы на граждан.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти