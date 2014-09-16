В Петербурге пресекли деятельность хакеров, которые оформляли займы на граждан

По предварительным данным, подозреваемые приобретали неактивные сим-карты различных операторов связи.

В Петербурге полицейские пресекли деятельность хакеров, оформлявших на граждан займы через взломанные аккаунты на портале государственных услуг. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейскими задержаны двое молодых людей, которые подозреваются в неправомерном доступе к компьютерной информации.

По предварительным данным, подозреваемые приобретали неактивные сим-карты различных операторов связи. С помощью специальных программ абонентские номера проверялись на наличие ранее зарегистрированных аккаунтов на платформе "Госуслуг". Сообщники получали доступ к персональным данным граждан и оформляли на них займы, после чего выводили полученные денежные средства на счета посредников – так называемых "дропов".

Возбуждены уголовные дела по статье 272 УК РФ.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты. Кроме того, обнаружена база данных, содержащая сведения о гражданах, учетные записи которых были скомпрометированы.

Ранее в Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенников.

Видео: Telegram/ Ирина Волк