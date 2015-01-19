Укравшему жакет из меха бобра петербуржцу предъявлено обвинение

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Прокуратурой Московского района Петербурга предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) 57-летнему мужчине, имеющему судимость.

По версии следствия, 8 сентября 2024 года мужчина совершил кражу женского жакета из меха бобра стоимостью 180 тыс. рублей из магазина, находящегося в торговом центре по адресу: Московский проспект, дом 137, литера Б. Воспользовавшись отсутствием наблюдения, злоумышленник снял жакет с вешалки и скрылся с места происшествия.

Украденный жакет из меха бобра был продан обвиняемым на рынке за 30 тыс. рублей. Полученные деньги он использовал по собственному усмотрению.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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Видео: прокуратура Петербурга