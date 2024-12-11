В Сланцах 23-летний рецидивист украл из квартиры зеркала

Подозреваемый был задержан в этот же день.

Полиция Сланцевского района задержала местного жителя, похитившего зеркала в квартире на Северной улице в Сланцах.

По данным МВД, вечером 28 января в полицию Сланцевского района обратилась 29-летняя женщина, проживающая в доме 5 по улице Северной в городе Сланцы. Она рассказала, что накануне вечером неизвестный проник через окно в её квартиру на 1 этаже и похитил зеркала стоимостью 3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Этим же вечером через несколько часов у дома 34 по улице Ломоносова в городе Сланцы по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель.

Похищенное изъято.

Ранее рецидивистка со стажем украла деньги из кошелька пенсионерки на проспекте Космонавтов.

Фото: unsplash