Петербуржец ответит в суде за кражу телефона со скамейки на проспекте Юрия Гагарина

Он сдал найденный телефон в скупку.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье о краже со значительным ущербом (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый шел по проспекте Юрия Гагарина и увидел лежащий на скамейке телефон, который решил забрать себе.

Потерпевшая пояснила, что сидела на лавочке во дворе своего дома. Уходя, она не обратила внимания, что из кармана выпал телефон, стоимостью 60 тысяч рублей.

Обвиняемый признался в краже и пояснил, что сдал мобильник в скупку.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил два года общего режима за кражу денег, которые положил в банк под проценты.

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