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Петербуржец получил два года общего режима за кражу денег, который положил в банк под проценты
Сегодня, 16:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец получил два года общего режима за кражу денег, который положил в банк под проценты

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Мужчина похитил деньги и положил в банк под проценты.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, с сентября 2021 года по июль 2022 года подсудимый похитил из комнаты коммунальной квартира на улице Спирина у хозяина 948 тысяч рублей, которые хранились наличными на антресоли.

Какие-то деньги мужчина потратил на еду, алкоголь и одежду, а 650 тысяч рублей он положил на счет в банке под проценты.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет общего режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Ранее сообщалось, что рецидивист украл чемодан у пассажира на Московском вокзале.

Фото: Piter.TV
 

Теги: банк, кража, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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