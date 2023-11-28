Рецидивист украл чемодан у пассажира на Московском вокзале

Общая сумма ущерба превысила 19 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Кража".

Накануне к сотрудникам транспортной полиции города на Неве обратился 38 – летний жители Пермской области, сообщив, что в поезде сообщением "Петербург-Уфа" пропал его чемодан личными вещами. Как сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте, правоохранители смогли установить факт кражи и задержали преступника.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого: им оказался неработающий 46-летний петербуржец, которой уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По данным полицейских, потерпевший познакомился со злоумышленником на территории вокзала и непродолжительное время распивал в его компании спиртное, после чего новый знакомый проводил мужчину до пассажирского состава и зашел с ним в купе. Когда потерпевший отвлекся, фигурант, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал чужое имущество и покинул поезд. Чемодан он выбросил, а находившееся внутри имущество использовал для личных нужд.

Общая сумма ущерба превысила 19 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Кража". В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Максимально ему грозт до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Полтавском проезде.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте