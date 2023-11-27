Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Полтавском проезде

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний неработающий житель Приморского района.

Вечером в субботу, 25 ноября, у дома №3 по улице Савушкина, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний неработающий житель Приморского района. Мужчину подозревают в разбойном нападении на магазин, совершённом 23 ноября в продовольственном магазине на Полтавском проезде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Напомним, что, по данным Piter.TV, в прошлый четверг неизвестный попытался совершить хищение товара из указанного магазина, при этом произвёл не менее четырех выстрелов из пневматического пистолета произвел в 45-летнего грузчика магазина, после чего с похищенным товаром с места происшествия скрылся. Причинённый магазину ущерб составил 870 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Пострадавшего госпитализировали, а затем отпустили лечиться амбулаторно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подросток выстрелил из сигнального пистолета 15-летнему школьнику в лицо.

Видео: Telegram / Петербургская полиция