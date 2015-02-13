  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге подросток выстрелил из сигнального пистолета 15-летнему школьнику в лицо
Сегодня, 14:07
109
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге подросток выстрелил из сигнального пистолета 15-летнему школьнику в лицо

0 0

По словам подростка, произошел самопроизвольный выстрел.

24 ноября из квартиры дома 11 по проспекту Королева в Калининском районе Петербурга госпитализировали в медицинское учреждение 15-летнего школьника в состоянии средней степени тяжести. Он пояснил, что по неосторожности выстрелил себе в лицо из ракетницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу 26 ноября.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили 17-летнего подростка, который признался, что доставал из кармана сигнальный пистолет "Пионер", в результате чего произошел самопроизвольный выстрел в лицо школьника, находившегося рядом.

Правоохранители изъяли сигнальный пистолет, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о 72-летнем петербуржце, который в коммунальной квартире дома по набережной Обводного канала выстрелил в грудь брату из револьвера Ruby Extra. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV

Теги: калининский район, сигнальный пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии