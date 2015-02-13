В Петербурге подросток выстрелил из сигнального пистолета 15-летнему школьнику в лицо

По словам подростка, произошел самопроизвольный выстрел.

24 ноября из квартиры дома 11 по проспекту Королева в Калининском районе Петербурга госпитализировали в медицинское учреждение 15-летнего школьника в состоянии средней степени тяжести. Он пояснил, что по неосторожности выстрелил себе в лицо из ракетницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу 26 ноября.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили 17-летнего подростка, который признался, что доставал из кармана сигнальный пистолет "Пионер", в результате чего произошел самопроизвольный выстрел в лицо школьника, находившегося рядом.

Правоохранители изъяли сигнальный пистолет, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о 72-летнем петербуржце, который в коммунальной квартире дома по набережной Обводного канала выстрелил в грудь брату из револьвера Ruby Extra. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV