Воришка вынес из квартиры на Гвардейской улице технику и чихуахуа

Общая сумма материального ущерба составила 93 тысячи рублей.

Полицейские Красносельского разыскивают квартирного вора, который украл собаку, деньги, ноутбук и телефон из квартиры петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 июля в полицию обратилась 41-летняя петербурженка, проживающая в одном из домов по Гвардейской улице. Она сообщила, что неизвестный проник через окно в её квартиру, расположенную на 1 этаже и похитил собаку породы чихуахуа, 50 тысяч рублей, мобильный телефон и ноутбук. Общая сумма материального ущерба составила 93 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК РФ (кража).

Ранее правоохранители задержали злоумышленников, которые вынесли из часовни на Бурцева украшения.

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