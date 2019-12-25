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Воришка вынес из квартиры на Гвардейской улице технику и чихуахуа
Сегодня, 9:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Воришка вынес из квартиры на Гвардейской улице технику и чихуахуа

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Общая сумма материального ущерба составила 93 тысячи рублей.

Полицейские Красносельского разыскивают квартирного вора, который украл собаку, деньги, ноутбук и телефон из квартиры петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 июля в полицию обратилась 41-летняя петербурженка, проживающая в одном из домов по Гвардейской улице. Она сообщила, что неизвестный проник через окно в её квартиру, расположенную на 1 этаже и похитил собаку породы чихуахуа, 50 тысяч рублей, мобильный телефон и ноутбук. Общая сумма материального ущерба составила 93 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.3 УК РФ (кража).

Ранее правоохранители задержали злоумышленников, которые вынесли из часовни на Бурцева украшения.

Фото: pxhere

Теги: гвардейская улица, кража, чихуахуа
Категории: Лента новостей,

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