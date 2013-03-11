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Правоохранители задержали злоумышленников, которые вынесли из часовни на Бурцева украшения
Сегодня, 15:30
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Правоохранители задержали злоумышленников, которые вынесли из часовни на Бурцева украшения

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Следователи завели уголовное дело по статье "Кража".

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в хищении украшений из часовни при Храме на улице Бурцева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Злоумышленники 2 июля украли украшения стоимостью 4,5 тыс. рублей. Следователи завели уголовное дело по статье "Кража".

Правоохранители задержали двух подозреваемых 3 июля в 22:30 у дома 13 по улице Софьи Ковалевской.  В участок доставили 31-летнего жителя дома и его 38-летнюю подругу. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мать малютки, погибшей в квартире на улице Антонова-Овсеенко.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, полиция, украли украшения, храм на бурцева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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