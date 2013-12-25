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В Петербурге задержали мать малютки, погибшей в квартире на улице Антонова-Овсеенко
Сегодня, 13:39
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В Петербурге задержали мать малютки, погибшей в квартире на улице Антонова-Овсеенко

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В момент смерти ребенка родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали мать 4-месячной девочки, погибшей в квартире на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что 2 июля 2024 года в 22:38 в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в квартире дома 19/2 по улице Антонова-Овсеенко обнаружен труп маленькой девочки. На место случившегося прибыли полицейские. Они установили, что ребенок находился без родителей более двух часов. 

Стражи порядка выяснили, что мама и папа малышки в этот момент выпивали. Правоохранители установили, что 30-летняя женщина и 36-летний мужчина находились  в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Маму погибшей задержали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время шторма в Петербурге 1 июля мальчика порезало стеклом остановки.

Фото: Pxhere

Теги: задержание мамы, полиция, ребенок умер, улица антонова-овсеенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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