Найден подозреваемый в расхищении могилы Героя СССР в Петербурге

Также мужчину изобличили в нескольких похожих эпизодах.

Жителя хостела задержали по подозрению в серии краж в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА "Агентство журналистских расследований".

Полицейские прибыли к 58-летнего жителю хостела на Минеральной улице. Он оказался подозреваемым в хищении бронзового барельефа с могилы Героя Советского Союза Владимира Игнатьева. Пропавшие барельефы оценивают в 270 тысяч рублей. Также мужчину изобличили в нескольких похожих эпизодах.

По предварительной информации, с начала 2025 года мужчина унёс барельефы как минимум ещё с двух захоронений, в том числе с могилы супруги 75-летнего тренера по конному спорту. Общий ущерб оценили в 750 тысяч рублей. В комнате, в которой проживал подозреваемый, изъяли болгарку и отмычки. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям.

Фото: сайт severnoye-kladbishche.ru