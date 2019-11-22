Ощадбанк потребовал от Венгрии вернуть захваченные 40 млн долларов и 9 кг золота

Инкассаторов отпустили, но машины с ценностями остались в Будапеште.

Венгерские власти 5 марта задержали семь сотрудников украинского Ощадбанка, два инкассаторских автомобиля и перевозимые ими ценности. Людей после разбирательств отпустили, однако груз — 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота — остался в Венгрии. В Будапеште пока не комментируют ситуацию, а Киев уже заявил о намерении обжаловать действия миграционной службы.

По данным Ощадбанка, инкассаторы следовали через Венгрию в рамках международного соглашения с австрийским Райффайзен Банк. Груз был оформлен по всем правилам, а у банка имеется действующая лицензия на международные перевозки. Однако венгерская миграционная служба применила к сотрудникам ограничительные меры, запретив им въезд в ЕС, и удерживала людей более суток без доступа к адвокатам и консулам.

В Киеве настаивают, что действия Будапешта незаконны, и обещают добиваться возврата машин и ценностей через суд. Банк также намерен поднять вопрос о нарушении прав своих сотрудников при задержании. Венгерская сторона официальных комментариев пока не давала.

