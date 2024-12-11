Пятилетнему петербуржцу поставили укол с рецептурным препаратом

В детском саду Кировского района Петербурга пятилетнему мальчику случайно вкололи инъекцию препарата, перепутав его с другим ребенком, нуждающимся в лечении.
По информации 78.ru, у воспитанника началась сыпь. Сам инцидент произошел 14 января, его матери ничего не сказали.
После того, как женщина узнала о случившемся, она обратилась к врачам и правоохранителям.
Ранее мы рассказывали о том, что учительница опровергла избиение девочек в школе на проспекте Королева.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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