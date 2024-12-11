Пятилетнему петербуржцу поставили укол с рецептурным препаратом

У мальчика началась сыпь.

В детском саду Кировского района Петербурга пятилетнему мальчику случайно вкололи инъекцию препарата, перепутав его с другим ребенком, нуждающимся в лечении.

По информации 78.ru, у воспитанника началась сыпь. Сам инцидент произошел 14 января, его матери ничего не сказали.

После того, как женщина узнала о случившемся, она обратилась к врачам и правоохранителям.

Ранее мы рассказывали о том, что учительница опровергла избиение девочек в школе на проспекте Королева.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)