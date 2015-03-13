За сутки в Петербурге поймали уклониста и двух дезертиров

Первым задержан был 40-летний житель Токсово, который скрывался от следствия военной прокуратуры с конца января.

В Петербурге за один день были задержаны трое мужчин, находившихся в федеральном розыске. Среди них двое дезертиров и один уклонист, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Первым задержан был 40-летний житель Токсово, который скрывался от следствия военной прокуратуры с конца января. Его обнаружили на набережной Обводного канала.

Вторым стал 25-летний мужчина из Республики Коми, оставивший свое место службы. Задержан он был в метро на станции "Владимирская". Известно, что ранее он уже имел проблемы с законом.

Третий задержанный — 22-летний гражданин Белоруссии, который проигнорировал вызов в военкомат и переехал в Россию. Молодого человека задержали на Садовой улице.

Ранее мы сообщили о том, что выпускница колледжа полиции из Мытищ испортила стенды патриотической выставки в Петербурге.

Фото: Piter.TV