Выпускница колледжа полиции из Мытищ испортила стенды патриотической выставки в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм".

В Мытищах бывшая 23-летняя студентка полицейского колледжа оказалась в центре скандала после того, как повредила экспозицию с фотографиями российских солдат, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. И

Установлено, что девушка нанесла оскорбительные надписи баллончиком на выставочные стенды, адресованные военнослужащим. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм". На данный момент девушка задержана правоохранительными органами.

По данным "Фонтанки", в социальных сетях задержанной были обнаружены снимки, где она запечатлена в форме курсанта, занимающаяся стрельбой из автоматического оружия, с отзывами об учебе, как об интересном опыте. После окончания учебного заведения девушка совершила длительную поездку по странам Юго-Восточной Азии.

Ранее мы сообщили о том, что экс-сотрудников МВД в Петербурге осудили за махинации с контрактами.

Фото: Piter.TV