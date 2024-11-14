Экс-сотрудников МВД в Петербурге осудили за махинации с контрактами

Обвиняемые не признали вины. Следствие утверждало, что преступление было совершено в составе организованной группы, однако суд отклонил это обвинение.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор двум бывшим руководителям окружного управления материально-технического снабжения МВД Сергею Лисовому и Сергею Елисееву, признанным виновными в превышении должностных полномочий. Об этом 24 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Согласно решению суда, сотрудники федерального казенного учреждения "Северо-Западное управление материально-технического снабжения МВД" внесли изменения в документацию закупок, обеспечивая преимущества для ООО "Бюро оценки" и "Авторестарт" при заключении государственных контрактов. В результате 31 автомобиль, принадлежащий ведомству и стоивший более 10 миллионов рублей, был продан за 1,6 миллиона рублей, что нанесло МВД ущерб в размере 8,5 миллиона рублей.

Обвиняемые не признали вины. Следствие утверждало, что преступление было совершено в составе организованной группы, однако суд отклонил это обвинение. В итоге Лисовой был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а Елисеев — к трем годам и двум месяцам. Оба лишены права занимать государственные должности и исполнять организационно-распорядительные функции в течение двух лет. Осужденные были взяты под стражу прямо в зале суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск к осужденным.

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Фото: Piter.TV