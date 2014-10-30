Администрация Выборгского района провела заседание по вопросу обеспечения пожарной безопасности

Были проанализированы статистические показатели по количеству пожаров в Выборгском районе, даны рекомендации УК по обеспечению противопожарных мероприятий, заслушаны разъяснения представителей организаций, ответственных за содержание домов.

В период холодов в жилом секторе увеличивается количество пожаров, связанных с печным отоплением и электрообогревательными приборами. Администрация Выборгского района провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Совещание провел заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко. К участию были приглашены руководители УК и ТСЖ, управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ленобласти.

Были проанализированы статистические показатели по количеству пожаров в Выборгском районе, даны рекомендации УК по обеспечению противопожарных мероприятий, заслушаны разъяснения представителей организаций, ответственных за содержание домов.

Чтобы избежать беды, управляющим организациям необходимо обращать особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности. Дмитрий Хабибуллин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района

По его оценке, общее количество пожаров в Выборгском районе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. УК и ТСЖ рекомендовано провести проверки внутридомовых электросетей; очистку дымоходов и печей; проконтролировать состояние путей эвакуации; закрыть доступ на чердаки и в подвалы, чтобы предупредить скопление там бытового мусора; а также организовать пропаганду правил пожарной безопасности в быту и обучение населения.

В рамках совещания рассматривались также вопросы об исполнении правил подготовки многоквартирных домов с печным отоплением к отопительному сезону и организации мер по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе в новогодние дни.

Ранее выборгским депутатам представили отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО