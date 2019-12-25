Выборгским депутатам представили отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев

Доходная часть местной казны составила 625 638,40 тысяч рублей (годовой план – 995 017,90 тысяч рублей). Расходная часть бюджета за 9 месяцев исполнена в сумме 523 328,8 тысяч рублей.

На очередном заседании совета городских депутатов председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев представил отчет об исполнении бюджета МО "Город Выборг" за 9 месяцев 2021 года. В заседании совета депутатов принял участие глава администрации Валерий Савинов.

Доходная часть местной казны составила 625 638,40 тысяч рублей (годовой план – 995 017,90 тысяч рублей).

Расходная часть бюджета за 9 месяцев исполнена в сумме 523 328,8 тысяч рублей. Наибольшие финансовые показатели у разделов: "Национальная экономика" (31,7%), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (23,9%), "Культура, кинематография" (26,6%), "Физическая культура и спорт" (9,1%).

В рамках исполнения муниципальных программ больше средств было затрачено на развитие автомобильных дорог – 164 324,50 тысяч рублей. Из них порядка 130 000 тысяч рублей израсходовано на содержание и механизированную уборку автодорог, проездов, площадей и мостов и ремонт дорожного покрытия (47 356,1 тысяч рублей).

По программе благоустройства за 9 месяцев было выделено 100 024,90 тысяч рублей. Средства, в частности, направлены на организацию и содержание городских территорий, озеленение, установку и обслуживание линий уличного освещения, оплату электроэнергии, а также строительство Садового сквера.

Ранее Совет депутатов Выборгского района утвердил отчет об исполнении бюджета.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО