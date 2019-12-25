Заседание провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин при участии главы администрации Выборгского района Валерия Савинова.

Совет депутатов Выборгского района утвердил отчет об исполнении бюджета. Заседание провел глава муниципального образования Дмитрий Никулин при участии главы администрации Выборгского района Валерия Савинова. Бюджет района остается профицитным. Он сформирован на уровне выше 5 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года увеличились на 11,2%.

Основная доля расходов направлена на социальную сферу, из которых 75% занимает раздел "Образование". Бюджетные средства направлены также на создание детского технопарка "Кванториум" и укрепление материально технической базы Рощинского центра образования.

Проведены мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в школе № 6 Выборга. Средства также были направлены на реновацию зданий детского сада № 21 Выборга и школы № 14; ремонтные работы в учреждениях образовательной сферы; приобретение оборудования и инвентаря; организацию бесплатного горячего питания обучающихся и т.д.

После детального рассмотрения проекта об исполнении бюджета МО "Выборгский район" за 9 месяцев 2021 года он был утвержден советом депутатов.

Ранее администрация Выборга напомнила УК и ТСЖ о необходимости своевременно очищать кровли от снега и сосулек.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО