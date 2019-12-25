Администрация Выборга напомнила УК и ТСЖ о необходимости своевременно очищать кровли от снега и сосулек

Контрольные проверки по содержанию кровель будут продолжены.

В связи с таянием снега комитетом городского хозяйства проведены проверки на улицах Выборга. Выявлены нависания снежных масс, наличие сосулек по следующим адресам: ул. Красноармейская, 13, ул. Выборгская, 6, ул. Крепостная, 6, ул. Прогонная, 6, ул. Крепостная, 18 (УК "Энергопроект-М"), ул. Выборгская, 18 и ул. Выборгская, 20, ул. Крепостная, 5 (УК "Терем"), ул. Крепостная, 5, ул. Крепостная, 2/4 (УК "Рассвет"), ул. Крепостная, 8-а ("УК "Коммунальщик"), ул. Красноармейская, 11 (УК "Ответственность"), ул. Северная, 18 (УК "Репола"). Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с неблагоприятными погодными условиями УК и ТСЖ необходимо провести внеплановое обследование мест возможного схода снежных и ледяных масс с кровли. При необходимости – провести работы по очистке кровель, в местах возможного схода снега выставить ограждения и сигнальные ленты. Контрольные проверки по содержанию кровель будут продолжены.

В Выборге 9 декабря с участием Госжилнадзора была проведена встреча с управляющими организациями по вопросам содержания домов и дворовых территорий. Обсуждались, в том числе требования по своевременной уборке снега и наледи с кровель.

Фото: Piter.tv