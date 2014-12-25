Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 4 марта

Ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололед.

В МЧС России жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в среду, 4 марта.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололед. Кроме того, подует сильный ветер со скоростью 15 м/с.

А сегодня синоптик Александр Колесов подвел итоги зимы. Сильных морозов не было, средняя температура воздуха составила -5,7 градусов. Солнце светило довольно часто – 28 дней. Минимальная температура опустилась до -23,6 градусов 15 февраля, максимальный показатель достиг +7,6 градусов 11 декабря.

