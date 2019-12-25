Прошедшая зима в Петербурге была солнечной

Средняя температура воздуха составила -5,7 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги зимы.

Сильных морозов не было, к концу февраля выпало 32 сантиметра снега. Средняя температура воздуха составила -5,7 градусов.

Но этой зимой в Петербурге можно отметить достаточно много солнца – 133% от нормы или 28 дней. По остальным параметрам все более скромно. Александр Колесов, синоптик

Оттепель в сумме длилась 23 дня. Минимальная температура опустилась до -23,6 градусов 15 февраля, максимальный показатель достиг +7,6 градусов 11 декабря.

