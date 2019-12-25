  1. Главная
Прошедшая зима в Петербурге была солнечной
Сегодня, 10:51
145
Средняя температура воздуха составила -5,7 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги зимы. 

Сильных морозов не было, к концу февраля выпало 32 сантиметра снега. Средняя температура воздуха составила -5,7 градусов. 

Но этой зимой в Петербурге можно отметить достаточно много солнца – 133% от нормы или 28 дней. По остальным параметрам все более скромно. 

Александр Колесов, синоптик 

Оттепель в сумме длилась 23 дня. Минимальная температура опустилась до -23,6 градусов 15 февраля, максимальный показатель достиг +7,6 градусов 11 декабря. 

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге 

Ранее мы рассказывали о том, что за зиму с петербургских улиц вывезли 1,5 млн кубометров снега. 

Главное фото: Piter.TV 

