Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 31 мая

Сегодня в городе на Неве местами ожидаются гроза, град.

В Петербурге вечером 31 мая ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сегодня в городе на Неве местами ожидаются гроза, град.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 31 мая в Санкт-Петербурге местами ожидаются гроза, град. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Ранее Роспотребнадзоре по Петербургу напомнили, как пережить жару и избежать перегрева. В жаркую погоду стоит ограничить пребывание на улице в период активного солнца: лучше оставаться в помещении с 10:00 до 16:00. Также рекомендуется снизить физические нагрузки.

Фото: Piter.TV