Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 30 мая

Завтра пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы.

В Петербурге 30 мая ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по городу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни, грозы, при грозе порывы ветра достигнут 15 м/с.

Как заявил синоптик Александр Колесов, в пятницу, субботу и воскресенье прогнозируют прохладную погоду с максимальной температурой до +15…+18 градусов. При этом сегодня, 29 мая, тепло.

Должно было быть холоднее и дождливее, но так как город снова попадает в теплый сектор циклона, то осадков в середине дня скорее всего не будет, а воздух успеет прогреться выше +20 градусов. Кратковременные дожди придут опять вечером, но уже с ливнями и грозами. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV