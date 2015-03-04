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Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 30 мая
Сегодня, 14:28
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Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий 30 мая

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Завтра пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни и грозы.

В Петербурге 30 мая ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по городу. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни, грозы, при грозе порывы ветра достигнут 15 м/с.

Как заявил синоптик Александр Колесов, в пятницу, субботу и воскресенье прогнозируют прохладную погоду с максимальной температурой до +15…+18 градусов. При этом сегодня, 29 мая, тепло. 

Должно было быть холоднее и дождливее, но так как город снова попадает в теплый сектор циклона, то осадков в середине дня скорее всего не будет, а воздух успеет прогреться выше +20 градусов. Кратковременные дожди придут опять вечером, но уже с ливнями и грозами. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: дожди, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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