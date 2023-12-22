МЧС: в Петербурге 8 февраля ожидается до -25 градусов

Как ранее и говорил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, к концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в Северную столицу похолодание.

В Санкт-Петербурге в четверг, 8 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей нашего города предупредило Главное управление МЧС России по Петербургу

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 февраля в Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов.

Как ранее и говорил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, к концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в Северную столицу похолодание.

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Фото: Piter.tv