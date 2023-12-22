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МЧС: в Петербурге 8 февраля ожидается до -25 градусов
Сегодня, 13:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: в Петербурге 8 февраля ожидается до -25 градусов

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Как ранее и говорил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, к концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в Северную столицу похолодание.

В Санкт-Петербурге в четверг, 8 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей нашего города предупредило Главное управление МЧС России по Петербургу         

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 февраля в Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов.

Как ранее и говорил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, к концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в Северную столицу похолодание.

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Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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