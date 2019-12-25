В МЧС петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 30 декабря

Будет сложная обстановка на дорогах, заявили в ведомстве.

В МЧС России жителей Петербурге предупредили о том, что 30 декабря ожидается ухудшение погодных условий.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в городе пройдет снег, местами сильный. Будет сложная обстановка на дорогах, заявили в ведомстве.

Ранее мы сообщили о том, что контроль за уборкой снега усилен в Петербурге в преддверии Нового года. ГАТИ назначила ответственным задания по очистке дорожек, подходов к контейнерным площадкам, внутриквартальных проездов и территорий около метрополитена. Специалисты выборочно проверят отчеты.

Фото: Piter.TV