В МЧС петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 30 декабря
Сегодня, 14:26
Будет сложная обстановка на дорогах, заявили в ведомстве.

В МЧС России жителей Петербурге предупредили о том, что 30 декабря ожидается ухудшение погодных условий. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в городе пройдет снег, местами сильный. Будет сложная обстановка на дорогах, заявили в ведомстве. 

Ранее мы сообщили о том, что контроль за уборкой снега усилен в Петербурге в преддверии Нового года. ГАТИ назначила ответственным задания по очистке дорожек, подходов к контейнерным площадкам, внутриквартальных проездов и территорий около метрополитена. Специалисты выборочно проверят отчеты. 

Фото: Piter.TV 

