Контроль за уборкой снега усилен в Петербурге в преддверии Нового года
Сегодня, 10:51
Специалисты выборочно проверят отчеты, чтобы в городе сохранялись порядок и безопасность.

В Петербурге усилен контроль за очисткой от снега дворов и подходов к метрополитену. Как сообщил синоптик Александр Колесов, снегопад продолжится до Нового года, заявили в Государственной административно-технической инспекции 29 декабря. 

До 5 января 2026-го ГАТИ назначила ответственным задания по очистке от снега дорожек, подходов к контейнерным площадкам, внутриквартальных проездов и территорий около "подземки". Специалисты выборочно проверят отчеты, чтобы в городе сохранялись порядок и безопасность. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Новый год в Петербурге ожидается снежная и морозная погода. 

Фото: Piter.TV 

