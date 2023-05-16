Контроль за уборкой снега усилен в Петербурге в преддверии Нового года

Специалисты выборочно проверят отчеты, чтобы в городе сохранялись порядок и безопасность.

В Петербурге усилен контроль за очисткой от снега дворов и подходов к метрополитену. Как сообщил синоптик Александр Колесов, снегопад продолжится до Нового года, заявили в Государственной административно-технической инспекции 29 декабря.

До 5 января 2026-го ГАТИ назначила ответственным задания по очистке от снега дорожек, подходов к контейнерным площадкам, внутриквартальных проездов и территорий около "подземки". Специалисты выборочно проверят отчеты, чтобы в городе сохранялись порядок и безопасность.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новый год в Петербурге ожидается снежная и морозная погода.

Фото: Piter.TV