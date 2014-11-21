В субботу петербуржцев ждет ухудшение погоды

В городе будет небольшой "минус".

Гостей и жителей Петербурга предупредили о том, что 6 марта в городе ожидается ухудшение погоды. Порывы ветра составят до 18 м/с, пройдет снег и метель, а на дорогах будет гололедица. Такой прогноз на первый день выходных составило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

При сильном снегопаде горожанам советуют воздержаться от поездок по городу и по возможности остаться в квартире или на работе. В ином случае стоит быть осторожным при ходьбе. Если вы передвигаетесь на машине, то соблюдайте скоростной режим. В крайнем случае стоит вовсе прекратить движение и остановиться на обочине, чтобы переждать снегопад.

Погода ухудшится во второй половине дня. Днем столбики термометров покажут -1…-3 градусов.

Фото: Piter.TV