Петербуржцев предупредили о метели и гололедице 6 марта

Температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.

В субботу, 6 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром будет без существенных осадков. Однако во второй половине дня пойдет снег. Вечером в отдельных районах города прогнозируют метель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в Северной столице опустится до -9…-11 градусов. Днем столбики термометров покажут -1…-3 градусов. На дорогах образуется гололедица и снежный накат.

Ветер подует с юго-запада, юга умеренный. Во второй половине дня будет сильный, порывистый. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ночью 6 марта температура опустится до -18 градусов.

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