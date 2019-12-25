В Ленобласти ночью 6 марта температура опустится до -18 градусов

Днем 6 марта будет облачная погода, в большинстве районов снег.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 6 марта на территории 47 региона будет переменная облачность, местами небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Днем 6 марта будет облачная погода, в большинстве районов снег, на востоке местами небольшой, на западе местами сильный. Во второй половине дня в отдельных районах метель. Ветер ночью северо-западный, западный 3-8 м/с, днем юго-западный, южный 7-12 м/с, во второй половине дня местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 6 марта -9...-14, местами до -18, днем -1...-6 градусов. На дорогах гололедица, днем местами снежный накат.

Фото: Piter.tv