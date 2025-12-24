  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 4 июля
Сегодня, 15:32
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 4 июля

0 0

Ветер при грозе станет порывистым.

В ГУ МЧС России по Петербургу рассказали, что 4 июля ожидается ухудшение погодных условий. Пройдут кратковременные дожди, местами – ливни и грозы. Ветер при грозе станет порывистым, добавили в ведомстве. 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных следует набрать в "112" или "101". В МЧС России также действует телефон горячей линии: 8 (812) 299-99-99

Ранее синоптик Александр Колесов сообщал, что осадки продолжатся в Северной столице и Ленинградской области до понедельника. При этом будет тепло. Интенсивность дождей снизится к 6 июля. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. В воскресенье похолодает, и столбик термометра покажет меньше +20 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии