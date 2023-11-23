МЧС: в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 июля в Санкт-Петербурге ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов.
В Роспотребнадзоре горожанам напомнили, какие напитки подойдут в жаркую погоду.
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Фото: Piter.tv
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