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МЧС: в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Сегодня, 13:47
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МЧС: в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

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Воздух прогреется до +30 градусов.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 25 июля в Санкт-Петербурге ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов. 

В Роспотребнадзоре горожанам напомнили, какие напитки подойдут в жаркую погоду.

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Фото: Piter.tv

Теги: жара, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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