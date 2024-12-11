В Петербурге 22 января из-за погоды ожидается сложная обстановка

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в середине рабочей недели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 января в Санкт-Петербурге ожидается снег, на дорогах гололедица, сложная обстановка.
Ранее в Петербурге возбудили дело из-за травм от падения наледи с крыш.
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Фото: Piter.tv
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