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В Петербурге 22 января из-за погоды ожидается сложная обстановка
Сегодня, 13:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 22 января из-за погоды ожидается сложная обстановка

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Ожидается снег, на дорогах гололедица.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в середине рабочей недели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 января в Санкт-Петербурге ожидается снег, на дорогах гололедица, сложная обстановка.  

Ранее в Петербурге возбудили дело из-за травм от падения наледи с крыш.

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Фото: Piter.tv

Теги: ухудшение погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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