В Петербурге 22 января из-за погоды ожидается сложная обстановка

Ожидается снег, на дорогах гололедица.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в середине рабочей недели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 22 января в Санкт-Петербурге ожидается снег, на дорогах гололедица, сложная обстановка.

Ранее в Петербурге возбудили дело из-за травм от падения наледи с крыш.

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Фото: Piter.tv