Во вторник в Петербурге ожидаются грозы и град

При этом днем будет жарко до +28 градусов.

Во вторник, 18 мая, в Петербурге ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Завтра в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, местами могут пройти ливни, грозы, град. При грозе порывы ветра усилятся до 20 м/с. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов.

Сегодня, 17 мая, в конце дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, она на 5-6 градусов превысит средние многолетние значения.

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