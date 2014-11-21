В Петербурге ожидается +24 градуса, возможны осадки

В ближайшие два дня ожидается +23-24 градуса.

Рабочая неделя началась в Петербурге с небольшого тумана, в конце дня ожидается небольшой дождь и умеренный ветер. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В понеделельник, 17 мая, ожидается до +23..+24 градусов. Согласно истории погодных наблюдений, самое холодное 17 мая выдалось в 1970 году (-2 градуса) а самое тёплое – в 1984 году (+30 градусов).

В ближайшие два дня ожидается +23-24 градуса. Местами не исключены порывистый ветер, гроза, дожди.

Ранее эксперт рассказал, с чем связана жаркая погода в Петербурге.

Фото: Piter.tv