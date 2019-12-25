Жителей прибрежных районов Петербурга предупредили о порывах ветра до 24 м/с

Также местами пройдут осадки.

В среду, 18 августа, в Петербурге ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В отдельных районах могут пройти ливни, грозы. Местами порывы ветра усилятся до 24 м/с.

Температура воздуха ночью +16...+18 гр., в окрестностях местами до +14 гр., днем +21...+23 гр. Атмосферное давление ночью будет понижаться, утром, днем повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники центра "Велес" вырастили в Петербурге арбузы.

Фото: Piter.TV