В Петербурге 21 сентября ожидается усиление ветра

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в субботу, 21 сентября. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 21 сентября в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Ранее синоптик Колесов предупредил о заморозках в Ленобласти и пригороде Петербурга.
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Фото: Piter.tv
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