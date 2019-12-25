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В Петербурге 21 сентября ожидается усиление ветра
Сегодня, 13:20
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В Петербурге 21 сентября ожидается усиление ветра

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Порывы до 15 м/с.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в субботу, 21 сентября. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",  21 сентября в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.  

Ранее синоптик Колесов предупредил о заморозках в Ленобласти и пригороде Петербурга.       

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Фото: Piter.tv 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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