Синоптик предупредил о заморозках в Ленобласти

В Санкт-Петербурге дневная температура в выходные будет ниже обычной.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в регионе ожидаются заморозки. Уже составлено штормовое предупреждение об этом опасном явлении.

А заморозки еще опасное явление, так как вегетация растений активно продолжается. Поэтому у кого ещё растут на дачах кабачки, тыквы, да еще и огурцы на улице есть, обратите внимание, в ночь на понедельник при прояснениях местами может их прихватить. Александр Колесов, синоптик

Общее похолодание на выходных приведет к снижению не только дневных, но и ночных температур. В ночь на 22 сентября заморозки ожидаются в некоторых районах Ленинградской области, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии, где температура может опуститься до -1…-3 градусов. У водоемов заморозков не будет, так как температура воды еще достаточно высокая.

В Санкт-Петербурге дневная температура в выходные будет ниже обычной: в субботу +14…+16 градусов, в воскресенье и понедельник — +12…+14 градусов. Ночные температуры понизятся до +5…+7 градусов, но заморозков в городе не ожидается. К середине следующей недели циклоны принесут дожди, но и повышение температуры до +15…+20 градусов.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)