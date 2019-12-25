В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 20 сентября

В среду, 20 сентября, жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает ухудшение погодных условий.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает на основе данных ФГБУ "Северо-Западное УГМС" об ухудшении погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в течение дня местами в городе ожидаются значительные порывы ветра, достигающие скорости до 18 м/с.

МЧС рекомендует горожанам и гостям Санкт-Петербурга принять меры предосторожности, избегать прогулок вблизи деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут представлять опасность при сильном ветре.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 20 сентября ожидается до +20 градусов и ветер.

Фото: Piter.TV

