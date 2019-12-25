В Ленобласти 20 сентября ожидается до +20 градусов и ветер

Утром и днём местами порывы 15-18 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

В Ленинградской области в среду, 20 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов в этот день пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, утром и днём местами порывы 15-18 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём – слабо повышаться.

Фото: unsplash; МЧС