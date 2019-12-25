В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 23 ноября

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Сотрудники спасательных служб передают слова синоптиков: в четверг, 23 ноября, в городе будет ветрено, снежно, а также возможна метель. Местами ожидаются порывы ветра, который могут достигать 18 м/с.
Сотрудники МЧС просят петербуржцев и гостей города быть осторожнее и внимательнее, так как непогода является причиной возможных происшествий.
Ранее сообщалось, что в Петербург на день придёт кратковременное потепление.
Фото: Piter.TV
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